南亞科宣布私募四巨頭 小摩解析「三優勢」破除LTA協議困境

記憶體大廠南亞科（2408）宣布將藉由私募引進國際大咖後，引發市場熱議。摩根大通（小摩）證券看好，此舉有助強化包括：DDR4供應鏈穩定、透過股權合作約束手段更強、合作能見度更高，且雲端服務供應商（CSP）客戶未來也有望跟進等三大優點，為市場供需布局奠定基礎。

南亞科日前公告將透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、SK海力士（SK Hynix）集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金。針對私募增資背後的關鍵動機，小摩分析，核心動機在於為企業級SSD（eSSD）及特定電子設備應用，建立穩定的DDR4供貨體系。

舉例來說，由於SanDisk與鎧俠僅專注生產NAND快閃記憶體，在建構企業級SSD解決方案時，每4TB儲存容量需配置約512MB至1GB的DRAM作為快取記憶體。事實上，在過去一段時間，兩家業者在採購相關DDR4產品上面臨顯著挑戰。

因此，南亞科透過策略夥伴關係，可將資源優先配置給相關eSSD客戶，實現供應鏈的永續管理。小摩推估，儘管長期供貨協議（LTA）具體細節尚未揭露，但預期內容將涵蓋具體採購量、價格區間及多年的供應承諾。

值得注意的是，儘管SK海力士同時具備DRAM與NAND生產能力，但小摩認為，SK海力士受限於目前晶圓產能高度向HBM傾斜，且DDR4已有停產（End-of-life）計劃，將促使市場進一步尋求如南亞科等類型的公司，作為替代供應來源。

在傳統長期供貨協議（LTA）的執行困境上，小摩與多數投資人溝通後總結，市場多數觀點認為，記憶體供應商與客戶間的長期供貨協議在產業下行周期時往往難以持續，核心問題在於協議缺乏足夠的實質約束力。

不過，小摩認為，股權投資相較長期供貨協議，具備更強的約束力，亦能提供更高的合作能見度。而透過「股權投資」或「策略股東夥伴關係」，可進一步強化供需雙方連結。此外，未來記憶體供應商與雲端服務供應商（CSP）客戶之間，亦不排除採取此類股權合作模式，以提升長期合作穩定度。

事實上，目前記憶體供應商與客戶之間，已就需求預測與合作關係展開更深入協商。此外，為因應供應鏈短缺，雙方傾向拉長合作周期並提高資本投入，同時簽訂更具約束力的協議，包括：預付款機制、最低採購量承諾、違約賠償及價格區間協議等，以確保供需穩定。