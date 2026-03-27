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搶攻資料中心電源端高壓高容化商機有成 法人喊買這檔被動元件股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

禾伸堂（3026）傳出MLCC切入資料中心電源端高壓高容化相關商機，法人看好今、明年將隨AI伺服器放量，帶動營收成長及毛利率大幅優化，獲利處於上升周期，相較近幾年明顯出現新敘事，法人給予「買進」評等。

投顧法人分析，隨輝達（NVIDIA）GB300出貨量逐漸增加，高階MLCC需求提升，將帶動被動元件產品線毛利率向上，預估禾伸堂第1季營收可望季增中高個位數百分比。

展望後市，禾伸堂受惠資料中心電源產品高壓化下，將大量採用NP0 MLCC，且隨GPU伺服器、ASIC伺服器持續迭代，電壓提高將使MLCC單價跳升，因應客戶需求，規畫未來四年將投入30億元擴充MLCC產能，預計今年底開始啟動。

法人預估，禾伸堂今、明年被動元件營收可望分別成長30%、35%，高階MLCC營收逐季成長，將帶動被動元件毛利率持續優化，今年整體營收占比47.3%，明年進一步提升至54.0%。

至於主動元件、系統模組等其餘產品線，法人預估年增中個位數，並維持過往毛利率。

營收 法人 毛利率 被動元件

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