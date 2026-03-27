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聯茂盤中亮燈漲停 高階 CCL 漲價題材續燒、AI 伺服器需求助攻

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

銅箔基板廠聯茂（6213）27日盤中攻上漲停，股價來到158元、上漲14元，成交量同步放大至2.3萬張以上，成為盤面電子零組件族群焦點；在高階CCL漲價與AI伺服器需求持續發酵下，市場資金再度回流相關個股。

高階CCL供應商包括聯茂、台燿（6274）及台光電（2383），已陸續與客戶溝通調升報價，主因在於銅箔加工費走高、電子級玻纖布供給吃緊，加上高階產品供不應求，業界並傳出南亞（1303）自16日起調升CCL及PP價格15%。

從營運面來看，聯茂2月合併營收26.1億元，雖較前月下滑17.5%，但年增9%，改寫歷年同期新高；累計前二月營收57.74億元，年增25%。公司指出，受惠漲價效益顯現，加上AI伺服器與通用型高階伺服器升級放量，看好2026年營運表現。

高階CCL漲價與擴產效應強勁，聯茂等業者營運前景看好。公司預期今年營運將逐季升溫到第3季，且在需求強勁、原物料持續吃緊下，價格也將逐季調升。

CCL 台光電 營收 聯茂

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