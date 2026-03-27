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仁寶現金股利1.1元除息、股價失守30元陷貼息 逾24萬股東叫苦

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為之前仁寶集團旺年會。記者王郁倫攝影／聯合報系資料
圖為之前仁寶集團旺年會。記者王郁倫攝影／聯合報系資料

仁寶（2324）去年每股純益1.38元，現金股利1.1元在27日除息，參考價30.4元，28日早盤以29.5元開出，失守30元關卡，股價一度下滑至29.45元；仁寶陷入貼息窘境，逾24萬名股東叫苦。

仁寶去年第4季營收1,908.5億元，稅後純益14.1億元，EPS 0.32元；去年全年度合併營收7,575.1億元，稅後純益60.3億元，每股純益（EPS）1.38元，董事會決議通過每股配發1.1元現金股利，合計將發放現金股利48.47億元，現金股利發放日期為4月24日；仁寶截至3月20日股東人數為24萬8,560人。

仁寶27日除息，一開盤就跌破30元，以29.5元開低，一度回至29.9元後再下探至29.45元，盤中陷入貼息。

仁寶預估，伺服器業務方面，今年第1季將較去年第4季倍數成長，全年伺服器占整體營收比重將超過10%；智慧裝置因客戶有備貨需求，預期第1季出貨將季增雙位數，另外，在衝刺AI伺服器的布局下，預計今年資本支出將擴大到180億元，創歷史新高。

仁寶正式插旗太空通訊，宣布加入太空通訊國家隊，參與國家太空中心（TASA）推動的「Pathfinder通訊酬載射頻模組雛型體開發」計畫。在完成前期關鍵設計後，目前已正式進入雛型實作與驗證階段。仁寶將以多載波陣列天線之核心技術，打造立方衛星通訊酬載的關鍵模組，配合政策，逐步奠定國家通訊衛星基礎。

國家太空中心結合國內產業界推動B5G低軌通訊實驗衛星計畫，前期擬透過立方衛星平台，進行通訊酬載相關技術前期驗證。仁寶負責其中Pathfinder通訊酬載雛型體之射頻與收發架構設計實作。

股東 資本支出 每股純益 仁寶 貼息 除息

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