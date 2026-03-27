聽新聞
0:00 / 0:00
新唐盤中攻上漲停！宣布與高塔半導體及 TPSCo 戰略合作
微控制器廠新唐（4919）27日無懼大盤下挫，盤中股價攻上漲停板。
新唐近日宣布，其100%轉投資的NTCJ將與高塔半導體及TPSCo簽署框架協議，以推動TPSCo業務營運策略性重整。
TPSCo設立於日本，目前由高塔持有51%股權，NTCJ持有49%股權。TPSCo主要提供晶圓製程與封裝服務，並於日本魚津市（Uozu）及礪波市（Tonami）分別設有一座12吋與8吋半導體廠。
依據這次框架協議，於交易完成後，高塔將取得TPSCo的12吋廠及晶圓代工業務的完整所有權與營運控制權，至於TPSCo的8吋廠及晶圓代工業務則將由TPSCo持續經營，而TPSCo並將成為NTCJ全資子公司，而NTCJ將於交易完成日向高塔支付2,500萬美元作為對價。
新唐強調，未來雙方將密切合作，確保兩座廠區的客戶服務、既有營運及研發計畫均能持續進行且不受影響，並維持員工穩定性。此外，針對目前於對方廠區進行產品製造的客戶，雙方亦將相互提供生產服務及其他相關支援，以確保各自廠區業務得以順利運作。
新唐也指出，這次策略性業務重整，旨在使各方資產與營運配置更貼近其長期業務發展方向，並因應市場與客戶需求變化，提升整體營運效率與競爭力。上述交易預計於2027年4月1日完成，惟仍須符合相關交割條件，並取得必要的主管機關核准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。