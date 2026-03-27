新唐盤中攻上漲停！宣布與高塔半導體及 TPSCo 戰略合作

微控制器廠新唐（4919）27日無懼大盤下挫，盤中股價攻上漲停板。

新唐近日宣布，其100%轉投資的NTCJ將與高塔半導體及TPSCo簽署框架協議，以推動TPSCo業務營運策略性重整。

TPSCo設立於日本，目前由高塔持有51%股權，NTCJ持有49%股權。TPSCo主要提供晶圓製程與封裝服務，並於日本魚津市（Uozu）及礪波市（Tonami）分別設有一座12吋與8吋半導體廠。

依據這次框架協議，於交易完成後，高塔將取得TPSCo的12吋廠及晶圓代工業務的完整所有權與營運控制權，至於TPSCo的8吋廠及晶圓代工業務則將由TPSCo持續經營，而TPSCo並將成為NTCJ全資子公司，而NTCJ將於交易完成日向高塔支付2,500萬美元作為對價。

新唐強調，未來雙方將密切合作，確保兩座廠區的客戶服務、既有營運及研發計畫均能持續進行且不受影響，並維持員工穩定性。此外，針對目前於對方廠區進行產品製造的客戶，雙方亦將相互提供生產服務及其他相關支援，以確保各自廠區業務得以順利運作。

新唐也指出，這次策略性業務重整，旨在使各方資產與營運配置更貼近其長期業務發展方向，並因應市場與客戶需求變化，提升整體營運效率與競爭力。上述交易預計於2027年4月1日完成，惟仍須符合相關交割條件，並取得必要的主管機關核准。