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華邦電0.5元現金股利除息 股價跌破90元慘陷貼息窘境
華邦電（2344）去年每股純益0.88元，每股配發現金股利0.5元，27日除息，早盤以90.2元開低後走低，一度下滑至87.2元，慘陷貼息窘境，但盤中再重返90元關卡之上，盤中跌幅縮小，不過仍下跌逾5%。
華邦電去年營收894.06億元，營業毛利311.96億元，營業利益55.34億元，歸屬於母公司業主淨利39.61億元，每股純益0.88元，每股配發現金股利0.5元，合計將發放現金股利22.5億元，除息交易日訂於3月27日，除息基準日為4月4日，現金股利預計5月4日發放。
華邦電26日收在96元，參考價95.5元，早盤以90.2元開出，一度下滑至87.2元，跌破90元，陷入貼息，盤中跌幅略縮重新站上90元，但仍下跌逾5%。
針對市況，華邦電先前曾表示，目前整體產能維持滿載水準，主要需求來自車用電子、網通設備、Edge AI與智慧裝置等應用，記憶體使用量持續增加，隨著人工智慧應用快速擴展，終端裝置對於記憶體容量與效能要求同步提升，成為支撐產業需求的重要動能。
華邦電指出，由於國際記憶體大廠近年將產能逐步轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM）等高階產品，DDR4等成熟製程供給相對收斂，華邦電認為，在需求穩定支撐下，成熟製程記憶體市場已出現供給偏緊情況，相關產品價格近期呈現溫和上漲趨勢，有助帶動整體營運表現。
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