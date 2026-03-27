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貿聯 二檔電力強
貿聯-KY（3665）受惠高速傳輸需求強勁，帶動主動式電纜、電源連接線組出貨暢旺，法人看好2026年相關產品市占續增，帶動獲利更上一層樓。
隨輝達推出Vera Rubin平台，及產業加速朝HVDC 高壓直流電源架構轉型，資料中心對電源傳輸效率及熱管理能力要求大幅提高，互連元件廠商技術規格門檻同步拉升，法人看好貿聯-KY產業領先地位。法人指出，VR機櫃功率大幅提升，有利貿聯-KY電源產品規格大幅提升，帶動單價上揚，且未來HVDC架構下，Power Whip等用量將倍數增長，電源產品將成2027年主要成長動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（國泰證券提供、記者盧宏奇整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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