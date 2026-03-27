定穎 選價內外20%

定穎投控（3715）致力於高階AI產品布局，包含GPU、ASIC、Switch三大產品線同步推進，並取得客戶工廠與產品認證，後市可期，法人上修評等至「買進」；昨（26）日股價漲1%，以185元作收。

法人表示，定穎投控今年至明年營運受惠高階AI產品帶動，預估營收分別年增32%、78%至257億元及458億元。此外，由於AI客戶需求強勁，公司於泰國積極擴充高階自動化產能，今年資本支出上修至184億元。

權證發行商建議，看好定穎投控後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。可留意價內外20%以內、剩餘天數超60天以上等條件為主的標的，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供、記者崔馨方整理）

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