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台化 挑逾四個月
儘管中東戰局似有緩解跡象，不過因荷莫茲海峽受阻，重創全球石化供應鏈。台化（1326）近日因「不可抗力」，預告4月起包括苯乙烯等產品供應可能減少，激勵昨（26）日股價大漲超過半根停板。
美伊戰爭開打，3月來台化相關產品價格漲幅至少月增逾二成，如聚苯乙烯達46%最多、苯31%、苯乙烯29%、對二甲苯28%、純對苯二甲酸27%。
隨油價走高、上游原料紛紛調價，帶動中下游價格回升，法人預期台化因此受惠，並紛紛上調今年獲利預期，吸引買盤追捧。權證發行商建議，看好台化後市表現的投資人，可挑選價內外20%內，距到期日超過四個月的相關認購權證。（中國信託證券提供、記者魏興中整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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