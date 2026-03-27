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兆豐證盡職治理 再獲殊榮

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券榮獲證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單–卓越獎」，由總經理吳明宗(右)代表受獎。兆豐證券／提供
兆豐證券榮獲證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單–卓越獎」，由總經理吳明宗(右)代表受獎。兆豐證券／提供

兆豐金融集團秉持「發揮正向影響、引領永續發展」使命，旗下子公司兆豐證券遵循集團願景，憑藉卓越的盡職治理實績、責任投資策略，及透明的資訊揭露，連續五度榮膺臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳券商」肯定。

兆豐證券透過加強內部資源投入、優化投資組合永續品質及深化議合投票實績等三大面向，具體落實責任投資，實踐兆豐金融集團身為永續金融先行者聯盟成員的責任。

兆豐證券董事長陳佩君表示，五度受評為盡職治理優良券商，凸顯內部經營效率與風險控管雙軌並進的成果。兆豐證券長期以來，對內強化治理文化，對外則積極發揮機構投資人的影響力，帶動利害關係人一同共好。

為響應政府2050淨零目標，兆豐證券不僅優先投資已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核的企業，更將觸角延伸至承銷輔導客戶、被投資公司與供應商，持續舉辦研討會議，與外部夥伴共創長期價值，共築永續金融生態圈。

兆豐證券總經理暨永續發展委員會主任委員吳明宗強調，兆豐證券長期將ESG因子融入投資評估流程，並展現「資源投入顯著增長」、「投資組合品質優異」及「議合深度持續擴大」等三大優勢。

一、內部資源投入顯著增長並深化教育訓練：盡職治理投入時間與金額分較前一年成長17%及30%；董監事平均受訓時數更大幅成長 81%，展現自決策層起全員落實 ESG企業文化。

二、投資組合品質優異：兆豐證券所持中長期股債，屬公司治理評鑑前20%優質標的占比超過五成，有效落實低風險與永續投資配置。

三、議合深度持續擴大：年度參與429家次股東會，並透過電訪、親訪及主辦淨零講座，深化與承銷輔導客戶、被投資公司與供應商對話，發揮機構投資人正向影響力。

展望未來，兆豐證券將持續秉持集團精神，實踐對資本市場、社會與環境的長期承諾。

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