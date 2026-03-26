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安特羅腸病毒疫苗報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國光生子公司安特羅（6564）昨（26）日宣布，安特羅腸病毒71型疫苗跨國三期臨床試驗完整數據，已被國際知名醫學期刊Nature集團下的npj Vaccines接受，並於近日刊登。

這是全球唯一使用生物反應器技術生產的腸病毒疫苗，疫苗保護力達99.21%，於台灣、越南執行的完整三期臨床數據已通過同儕審查。

安特羅生技表示，npj Vaccines為全球重要疫苗與免疫學研究期刊。本次發表之第三期臨床試驗採雙盲、隨機設計，於台灣與越南共納入4,011名幼兒，在接種兩劑、間隔28天後顯示腸病毒疫苗保護力達99.21%，且可以100%有效降低因腸病毒71型感染引起的住院機率。

目前除既有越南延伸追蹤研究持續進行外，台灣亦同步進行第七年長期追蹤試驗，以進一步評估免疫持續性。其中，越南長達二年的追蹤數據顯示，受試者之血清保護率可維持100%，支持疫苗具備良好且持續的免疫反應。

越南 腸病毒 疫苗

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