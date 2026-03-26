宏于電機2025年 EPS 12.24元 配息7元

中東戰事混沌未明導致追價動能趨緩，台股昨（26）日延續整理格局，盤面題材股各自表態，日月光投控（3711）、穩懋等兩檔逆勢收高，預料後市仍有輪漲機會。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

2026-03-27 00:26