禾榮科治療系統獲認證

禾榮科（7799）昨（26）日宣布，旗下核心產品「中子放射照射系統」之醫材認證正式通過衛福部食藥署（TFDA）審查，並擴大涵蓋關鍵的「治療計劃系統f」。

這將讓禾榮科的硼中子捕獲治療（BNCT）從昂貴、耗時的實驗性療法，轉化為更精準、高效的臨床解決方案。

禾榮科表示，本次獲得認證的治療計劃系統，為BNCT臨床治療帶來了革命性的升級，其具備三大亮點，首先，是3D導航，精準打擊：系統能根據患者的電腦斷層影像建立立體模型，精準計算劑量分布，並決定包含射束入射位置、角度與時間的照射方案，就像為醫師裝上「3D導航」，在重擊病灶同時，給予正常器官最強保護力。

其次是運算奇蹟─數小時縮短為數分鐘：過去國際BNCT應用多採用通用型蒙地卡羅（Monte Carlo）軟體，單一照野計算往往需耗費數小時。禾榮科匯集國內核工人才，成功自主研發「BNCT專用蒙地卡羅計算核心」，僅僅利用市售多核心個人電腦，即將運算時間大幅縮短至數分鐘內完成，大幅減少患者的等待焦慮。

第三是臨床應變與治療品質： 極致的計算性能，讓醫療團隊能在有限時間內探索更多潛在的治療方案。面對臨床上突發或狀況多變的患者，系統的高效運算能賦予醫療團隊更即時的緊急應變能力，提升醫療品質。