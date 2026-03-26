大樹：2026年重返成長軌道

大樹（6469）昨（26）日召開法說會，副總盧山峰表示，歷經2023年至2025年藥局市場高度競爭與產業震盪後，公司已完成內部調整與新事業布局，2026年起將重返成長軌道，進入「快速複製」階段，帶動營運動能回溫。

大樹並設定2027年國內店數目標將來到520店，中國大陸市場則擬開放加盟，未來目標衝千店。截至2025年底，大樹全台門市達428家，全年淨增42家。公司指出，過去因藥師人力短缺與競爭激烈，展店策略相對保守，但透過品類優化與商品結構調整，毛利額成長已逐步追上店數擴張速度。

盧山峰強調，2026年將是公司發展的重要轉捩點，主要來自五大因素，包括產業競爭趨緩、同業獲利下滑甚至出現經營困境、大樹費用率上升趨於平穩、新事業由投入期轉為穩定期，以及品類與服務擴充已成功對沖少子化影響，為營運回升奠定基礎。

其中最受市場關注的是寵物相關布局。盧山峰表示，隨今年7月開放動物用人藥政策上路，大樹將整合既有寵物事業團隊，將服務據點從原本約十家擴大至全台400多家藥局門市，並同步串聯寵物診所與醫院體系，切入寵物健康市場。公司認為，此舉將帶來全新客群與需求，成為未來成長重要動能。

在展店規劃方面，大樹將進入第二階段擴張，目標2027年將門市數推進至520家，並持續優化不同店型，包括商圈店、社區店、商辦店及超市複合店等，待各店型驗證成熟後再進一步擴大規模。長期目標則朝2030年700家門市邁進，2035年挑戰1,000店規模。

海外布局方面，大樹目前已在中國完成五家實體示範店，未來將以加盟模式推進，長期目標朝1,000家加盟店發展。除通路擴張外，大樹也規劃以核心競爭力延伸發展自有品牌，目標打造五個品牌，並進一步打入五個地區的供應鏈體系，作為海外布局的下一階段成長動能。