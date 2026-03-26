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力積電攻3D AI
力積電（6770）總經理朱憲國昨（26）日表示，力積電將銅鑼廠出售給美光後，也切入美光生態系，並將中介層、Wafer-on-Wafer與PWF整合為先進封裝新事業，定位為「3D AI Foundry」，目標未來兩到三年營收占比可達兩成。
美光買下力積電銅鑼廠後，昨天舉行台灣美光銅鑼廠區揭牌典禮，朱憲國出席並受訪，釋出以上訊息。
朱憲國指出，力積電並非直接生產高頻寬記憶體（HBM），而是承接HBM供應鏈中的PWF服務，成為美光生態系中的一環。目前力積電已開始準備裝機與建構產能，預計2027年第3季進入驗證，2027年底至2028年年初量產，屆時可望成為新成長動能。朱憲國強調，這項合作是建立在銅鑼廠交易基礎上的策略合作。至於在整體發展方向上，力積電原有邏輯代工與記憶體代工兩大業務，未來先進封裝將成為第三隻腳。
朱憲國點出，公司希望藉由3D AI Foundry 整合AI相關代工服務與元件，提升附加價值，並與大陸低價競爭區隔。
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