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閎康2月 EPS 0.26元 系微0.24元
閎康（3587）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公告自結2月歸屬母公司淨利約1,700萬元，年減5.6%，每股純益0.26元。
閎康跨國布局有成、矽光子相關業務看俏，加上搭上特斯拉執行長馬斯克自建超大型AI晶圓廠「Terafab」相關題材，近期股價從波段低點181元附近起漲，24日攻上波段高點260元，昨天收232元、跌19.5元。
【記者吳凱中／台北報導】系微（6231）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公布自結2月稅後純益1,103萬元，年增29.52%，每股純益0.24元。
展望後市，法人看好，隨AI伺服器需求暢旺，系微BMC事業成長動能看增，加上信驊新一代AST2700晶片進入量產，有望帶動系微後續出貨隨之放量。系微昨日股價收282.5元，下跌4元。
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