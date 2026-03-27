快訊

川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施 期限到4月6日

聽新聞
0:00 / 0:00

力旺營運將躍增 先進製程開案達55件 PUF 技術進入收割期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（26）日參加櫃買業績發表會，隨著3奈米至7奈米開案持續累積已達55個開案，正積極取代業界傳統的eFuse技術，只要其技術在晶圓代工龍頭12吋晶圓的滲透率、從目前的1.2%成長到5%，將助益後市營運表現，法人更估計有望呈現數倍以上增長幅度。

技術布局上，力旺指出，OTP技術已廣泛應用於AI晶片關鍵環節，包括SRAM修復與高頻寬記憶體（HBM）等領域，切入新一代CPU與GPU傳輸架構，並提供Flash加密防護，強化AI資料安全，隨著AI晶片架構日益複雜，相關IP需求同步提升。

除AI應用外，地緣政治升溫帶動半導體安全需求大幅提升，力旺布局多年PUF（Physical Unclonable Function）技術進入收割期，已取得美國政府3奈米專案導入，該技術可為晶片生成不可複製的唯一識別「指紋」，符合國際安全規範，防範晶片遭竄改或非法流通。

值得注意的是，PUF導入能顯著提升公司權利金結構，力旺指出，傳統OTP權利金約1.5%，若結合PUF，權利金可提升至2%至3%，進一步延伸至系統級安全設備，甚至可達產品單價10%的抽成水準，為未來獲利成長提供強勁動能。

力旺強調「純IP授權」定位，具備極高競爭門檻，營業利益率超過60%，且無庫存與折舊壓力，一旦技術導入客戶產品，因替換成本極高，形成長期穩定的權利金收入來源，現在仍持續收取20年前導入技術的授權收入，展現長尾效應優勢。

除此之外，隨製程持續微縮，力旺亦享有結構性單價提升紅利。公司點出，每一世代製程升級，IP授權單價平均可提升約30%，搭配每年超過600個設計定案（Tape-out），其中一半來自既有客戶升級製程，另一半為新客戶導入，形成穩定成長的態勢格局。

晶片 地緣政治 IP授權

延伸閱讀

富邦證輔導 民盛掛牌上櫃

馬斯克圓晶圓廠夢 特斯拉 TeraFab 面臨三大挑戰

相關新聞

日月光、穩懋 認購熱

中東戰事混沌未明導致追價動能趨緩，台股昨（26）日延續整理格局，盤面題材股各自表態，日月光投控（3711）、穩懋等兩檔逆勢收高，預料後市仍有輪漲機會。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

仲琦、華通 押寶長天期

台股昨（26）日開高震盪走低，終場下跌百點收市。盤面上，個股及類股跌多漲少，其中利基通訊股表現強勢，吸「金」滿滿。如仲琦（2419）、華通（2313）分別逆勢亮燈漲停與大漲超過半根停板，成為市場焦點。

鴻海、台光電 四檔有戲

台廠蘋果供應鏈隨著新一代產品規格升級與AI應用滲透加速，帶動相關概念股表現轉強。其中，鴻海（2317）受惠組裝與伺服器布局雙引擎，台光電（2383）則在高階材料需求推升下具成長動能，市場關注度持續升溫。

台化 挑逾四個月

儘管中東戰局似有緩解跡象，不過因荷莫茲海峽受阻，重創全球石化供應鏈。台化（1326）近日因「不可抗力」，預告4月起包括苯乙烯等產品供應可能減少，激勵昨（26）日股價大漲超過半根停板。

定穎 選價內外20%

定穎投控（3715）致力於高階AI產品布局，包含GPU、ASIC、Switch三大產品線同步推進，並取得客戶工廠與產品認證，後市可期，法人上修評等至「買進」；昨（26）日股價漲1%，以185元作收。

貿聯 二檔電力強

貿聯-KY（3665）受惠高速傳輸需求強勁，帶動主動式電纜、電源連接線組出貨暢旺，法人看好2026年相關產品市占續增，帶動獲利更上一層樓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。