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南亞科私募引進日、韓、美科技四巨頭 股價鎖漲停、約9萬張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
南亞科私募案引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技巨頭資金。圖為記憶體模組。（路透）
南亞科私募案引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技巨頭資金。圖為記憶體模組。（路透）

台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）公告透過私募引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金，合計募得787億元，26日跳空以249元漲停板開出後鎖死，約9萬張排隊等著買。

南亞科公告，鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）同步參與南亞科私募，合計認購約3.52億股，每股223.9元，其中鎧俠認購7,000萬股、晟碟認購1.386億股、韓國SK海力士集團透過旗下Solidigm認購約7,139萬股、思科認購約7,150萬股，持股比重分別介於2%至4%。

南亞科表示，所募資金，將全數用於先進記憶體製造的廠務與生產設備投資，以因應AI帶動的需求成長；南亞科採私募方式辦理增資，主要考量提升籌資效率並引進策略投資人。依規定，私募普通股3年內不得自由轉讓，後續須補辦公開發行程序後始得上市交易。

南亞科26日早盤跳空以漲停板249元開出，漲停及市價排隊買單約9萬張。

南亞科 思科 記憶體

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