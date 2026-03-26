南亞科私募四大國際咖點火、開盤鎖漲停 TurboQuant 題材難撼多頭氣勢

受惠於私募案成功引進Sandisk、鎧俠、SK海力士旗下Solidigm與思科等四家國際大廠參與認購，DRAM廠南亞科（2408）25日釋出重大利多後，26日開盤直接鎖上漲停，股價來到249元，成為台股早盤最受矚目的記憶體指標股。

南亞科25日宣布，四家策略投資人合計認購3億5157.8萬股私募普通股，每股定價223.9元，總募資金額約787.18億元。市場普遍解讀，這不只是單純籌資，更帶有深化合作、提前卡位產能的意味，尤其在AI帶動記憶體需求持續升溫之際，國際大廠直接入股，也讓南亞科後續營運與接單能見度更受矚目。

從南亞科公告內容來看，私募資金將用於先進記憶體製造所需的廠務設施與生產設備投資，以因應下一代AI帶動的運算需求成長。這也意味著，南亞科此次私募案背後不只反映資金到位，更凸顯國際客戶與合作夥伴對先進記憶體供應的提前布局。若以昨日收盤價226.5元對照此次私募價格223.9元來看，折價幅度僅約1.15%，也進一步強化市場對此次入股誠意與長線合作價值的正面解讀。

事實上，近期國際市場對記憶體供給偏緊的預期並未鬆動。路透日前引述Solidigm主管指出，隨AI系統持續擴張，未來新一代AI系統所需儲存容量可能較前代增加35%，供應吃緊情況可能一路延續到2030年；三星管理層也在1月表示，各類記憶體產品的明顯短缺仍將持續一段時間，且2026、2027年供給擴張都可能受限。

在這樣的大環境下，南亞科此次獲國際大廠高價入股，對市場而言，自然比TurboQuant所帶來的效率討論更具即時催化效果，也成為今天股價一開盤就鎖死漲停的關鍵原因。