宏碁遊戲掛牌首日飆漲24%

宏碁集團旗下小金雞宏碁遊戲-創（6908）昨（25）日以每股承銷價38.66元在創新板掛牌交易，盤中股價最高來到54元，終場收48.1元，上漲9.45元，漲幅24.45%，啟動蜜月行情。

展望後市，宏碁遊戲看好，在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長，目標今年營運優於去年。談到市場布局，宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，該公司將台灣成功的代理模式複製至多個東南亞市場，深化區域影響力，目標成為國際遊戲軟硬體品牌的區域級策略合作夥伴。

宏碁遊戲在下游通路掌握多個重量級硬體代理權，2020年成立以來，成功於五年內將獲利模式複製到香港、菲律賓及新加坡，構建龐大的區域銷售網絡。

在內容與製作端，宏碁遊戲透過唯晶科技加速布局歐美與日本市場，並藉由收購與策略合作擴充產能及技術實力，提升整體服務量能與營運效率。宏碁遊戲也積極培育第二成長曲線，投入自有IP開發，包括《聖女之歌》續作的優化與更新。