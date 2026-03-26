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達方2026年營收看增逾一成
達方（8163）董事長蘇開建昨（25）日表示，受惠高階背光鍵盤滲透率拉升，AIoT事業穩健成長，加上綠能事業逐步復甦，今年集團整體營運回到成長軌道。法人看好，達方集團今年營收有望成長逾一成，獲利回到往年水準。
達方昨天參加2026台北國際自行車展，大秀去年底新併購的瑞士電動滑板車品牌SoFlow，展現技術觸角從E bike延伸至E scooter等微型移動領域。
蘇開建表示，綠能事業歷經去年調整告一段落後，目前需求逐步回溫，去年底透過併購瑞士電動滑板車品牌SoFlow，將產品線擴展至E scooter等微型移動領域，主打年輕消費族群，價格更便宜，壯大產品線陣容，看好明年有望明顯放量。
達方為全球前三大鍵盤廠，近年在北越積極擴產，支應客戶訂單需求，蘇開建表示，看好今年AIoT事業營收有望成長逾一成。
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