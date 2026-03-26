達方2026年營收看增逾一成

DRAM 大廠南亞科 (2408) 今 (25) 日宣布，包括鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士旗下 Solidigm、思科（Cisco） 四家將認購私募普通股共 3億5157.8萬股，以每股定價223.9 元推算，共募資787.18 億元。由於四家公司均是南亞科客戶，且三家公司都是記憶體廠，一般預料這是客戶透過直接參與私募，綁定南亞科目前最搶手的DRAM產能。

2026-03-25 18:59