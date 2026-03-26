聽新聞
0:00 / 0:00

達方2026年營收看增逾一成

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

達方（8163）董事長蘇開建昨（25）日表示，受惠高階背光鍵盤滲透率拉升，AIoT事業穩健成長，加上綠能事業逐步復甦，今年集團整體營運回到成長軌道。法人看好，達方集團今年營收有望成長逾一成，獲利回到往年水準。

達方昨天參加2026台北國際自行車展，大秀去年底新併購的瑞士電動滑板車品牌SoFlow，展現技術觸角從E bike延伸至E scooter等微型移動領域。

蘇開建表示，綠能事業歷經去年調整告一段落後，目前需求逐步回溫，去年底透過併購瑞士電動滑板車品牌SoFlow，將產品線擴展至E scooter等微型移動領域，主打年輕消費族群，價格更便宜，壯大產品線陣容，看好明年有望明顯放量。

達方為全球前三大鍵盤廠，近年在北越積極擴產，支應客戶訂單需求，蘇開建表示，看好今年AIoT事業營收有望成長逾一成。

瑞士 董事長 電動滑板車

延伸閱讀

裕隆：營收將逐年成長

永立榮雙引擎帶動 細胞新藥與醫美保健並進…今明兩年營收都要倍增成長

竣邦法說會／世界盃、轉單潮雙引擎點火 今年營運再拚新高

達方：電動自行車市場漸入佳境 今年拚雙位數成長

相關新聞

台達電市值飛越4兆 穩居台股二哥

電源龍頭台達電（2308）昨（25）日在三大法人買盤力捧下，盤中一度觸及漲停價1,555元，再寫新天價，終場收1,550元，上漲135元，市值首度突破4兆元大關、達4.026兆元，成為繼台積電之後，台灣第二檔市值飛越4兆元的個股。

市值首破4兆元「空襲警報」卻響起？台達電盤後鉅額交易驚現跌停價

台股「權值二哥」台達電（2308）25日不僅逼近漲停創歷史新高價1,550元，市值也首度突破4兆元。不過，值得注意的是，盤後鉅額交易居然出現80張逼近跌停板的成交價1,280元，是否意味著「空軍警報」來襲，引發市場關注。

南亞科擴大戰略合作 鎧俠、思科等四大廠參與私募出資787億元

DRAM 大廠南亞科 (2408) 今 (25) 日宣布，包括鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士旗下 Solidigm、思科（Cisco） 四家將認購私募普通股共 3億5157.8萬股，以每股定價223.9 元推算，共募資787.18 億元。由於四家公司均是南亞科客戶，且三家公司都是記憶體廠，一般預料這是客戶透過直接參與私募，綁定南亞科目前最搶手的DRAM產能。

達方2026年營收看增逾一成

達方（8163）董事長蘇開建昨（25）日表示，受惠高階背光鍵盤滲透率拉升，AIoT事業穩健成長，加上綠能事業逐步復甦，今年集團整體營運回到成長軌道。法人看好，達方集團今年營收有望成長逾一成，獲利回到往年水準。

宏碁遊戲掛牌首日飆漲24%

宏碁集團旗下小金雞宏碁遊戲-創（6908）昨（25）日以每股承銷價38.66元在創新板掛牌交易，盤中股價最高來到54元，終場收48.1元，上漲9.45元，漲幅24.45%，啟動蜜月行情。

眾福科動能強

眾福科（3168）總經理俞思平昨（25）日表示，配合佳世達集團策略跨入無人機控制台開發案，其中，10吋顯示器已少量送樣，估客戶端需要一至二季驗證期，盼第4季可望放量生產。展望第2季，工控及特殊車輛產品，成長動能明確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。