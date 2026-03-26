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台達電市值飛越4兆 穩居台股二哥

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
台達電。（路透）
台達電。（路透）

電源龍頭台達電（2308）昨（25）日在三大法人買盤力捧下，盤中一度觸及漲停價1,555元，再寫新天價，終場收1,550元，上漲135元，市值首度突破4兆元大關、達4.026兆元，成為繼台積電之後，台灣第二檔市值飛越4兆元的個股。

台達電目前穩居台股市值二哥，僅次於台積電。三大法人昨天連兩日同步買超台達電，合計買超逾9,700餘張。法人分析，隨著AI高速運算（HPC）需求擴大，輝達相關供應鏈動能不減，台達電挾電源管理技術優勢，後市看俏，是吸引市場資金的最大誘因。

法人預期，台達電2026年營運較不會有明顯季節性波動，AI與資料中心電源產品價格與毛利率佳，有助整體毛利率提升，主要成長動能以資料中心解決方案為主，尤其液冷散熱因基期低，成長動能強勁，高功率電源供應器（PSU）的規格也持續朝400V及800V升級，進度領先同業。

台達電董事長鄭平日前表示，今年成長最大動能來自AI資料中心持續擴建，「這一、兩年產能仍吃緊。」目前聚焦兩年後的產能規劃，考量原地擴建或在新地區建置新產能；針對800VDC推展進程上，他透露，目前不只一家客戶，部分客戶較積極，今年會有800VDC系統營收挹注，預期2027年明顯放量。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，AI資料中心主要動能仍來自四大雲端服務供應商（CSP）資本支出，根據研調機構統計，預估2026年全球CSP合計資本支出將超過7,000億美元，今年台達電資本支出也會持續增加。

鄭平透露，四大CSP廠每家需求不同，台達電挾技術、速度及營運管理優勢，提供這些大客戶客製化服務，是台達電擅長的領域。

台達電2月合併營收498.97億元，不受農曆年假期導致工作天數減少影響，逆勢月增0.4%，年增31%，為歷年最強2月；前二月合併營收995.73億元，年成長31.9%。

法人預期，台達電2025年側邊櫃產品市占率極高，隨整體市場需求持續增長，今年相關營收仍維持成長趨勢，帶動全年營收及獲利再創新高，可望賺逾三個股本。

電源管理 三大法人 電源供應器

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