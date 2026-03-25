南亞科獲SK海力士等入股 專家：邊緣AI讓台廠不可或缺

DRAM廠南亞科辦理3億5157萬股私募增資，引進SK海力士、晟碟、鎧俠及思科等國際大廠投資入股。半導體業專家表示，這是南亞科和台灣記憶體發展重要轉折點，代表著，隨著邊緣AI興起，過去台廠從技術追隨者，如今已轉變成為不可或缺的角色。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科今天公告，SK海力士（Hynix）子公司Solidigm、晟碟（Sandisk）子公司Sandisk Technologies、鎧俠（Kioxia）及思科（Cisco）認購南亞科私募普通股，合計3億5157萬股，每股223.9元，共計新台幣787.18億元。

南亞科完成私募後，海力士將持有南亞科2%股權，晟碟持股4%，鎧俠持股2%，思科也持股約2%。

海力士是全球第2大DRAM廠和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠，鎧俠是第3大NAND Flash廠，晟碟是第5大NAND Flash廠，南亞科同時引進海力士等入股，受到市場高度矚目。

台經院產經資料庫總監劉佩真說，海力士等4大廠這次投資入股南亞科，並不是單純財務投資，而是關乎戰略布局。

劉佩真表示，隨著靜態隨機存取記憶體（SRAM）未來在邊緣AI重要性可望提升，是南亞科等台灣記憶體廠的強項，使得南亞科和台灣記憶體業從過去的技術追隨者，轉變成為不可或缺的平衡者。

劉佩真說，南亞科能夠吸引第2大DRAM廠海力士青睞入股，主要是海力士集中資源衝刺高頻寬記憶體（HBM）業務，透過轉投資南亞科完善記憶體布局。

劉佩真認為，南亞科在籌得787.18億元資金後，將可投入進行製程升級，同時透過引進海力士等入股結盟，未來將會在邊緣AI領域深度合作，對於南亞科未來營運具正面意義。