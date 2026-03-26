眾福科（3168）總經理俞思平昨（25）日表示，配合佳世達集團策略跨入無人機控制台開發案，其中，10吋顯示器已少量送樣，估客戶端需要一至二季驗證期，盼第4季可望放量生產。展望第2季，工控及特殊車輛產品，成長動能明確。

眾福科昨天應邀參加福邦證券舉辦的線上法人說明會，揭露旗下無人船22吋顯示器、和無人機的10吋顯示器控制台產品均已正式開案。

俞思平答覆法人針對無人機應用產品提問指出，無人機顯示器控制台已經少量送樣給客戶，估計客戶尚需一至二個月的驗證時間，期待第4季進入量產。

俞思平表示，越南新廠已於去年底進入試產，產能已完成量產準備，規劃4月量產；今年下半年逐步提升產能。