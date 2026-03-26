大眾控（3701）昨（25）日舉行臨時股東會，通過子公司廣上科技（廣州）擬在中國大陸申請股票掛牌案。展望後市，大眾控透露，光通訊訂單量湧入，訂單量已是產能二倍，將加速馬來西亞及中國大陸擴產，大馬廠預計第2季開始小量生產，預計今年底為止，大馬廠將擁有六至八條光通訊模組生產線。

廣上科技擁有多年的高精密電子產品設計、研發和製造經驗，專注於COB半導體封裝和高精密電子產品生產研發，在AI時代高速網路發展下，光通訊模組成為重要核心事業。

廣上董事長羅安棣指出，光通訊市場因AI需求強勁而爆發成長，加上地緣政治考量下，該公司2024年在馬來西亞投資設廠，目前已有二座廠，並將以租用方式再行擴廠，藉此趕上客戶訂單速度。

廣上在大馬廠三條新生產線，目前已通過客戶驗證，預計今年第2季開始小量生產，6月將會再新增生產線，目標今年底大馬廠將有六至八條光通訊模組生產線。

針對陸系客戶需求，大眾控光通訊模組仍在既有廣州廠生產，惟現階段產能供不應求，公司規劃後續將同步擴大廣州廠產能，預計到第3季會增加到八條線。

大眾控規劃，廣上擬先向大陸新三板提出掛牌申請，為推動後續申請北京交易所上市的前置程序。