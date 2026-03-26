弘凱強攻1.6T光通訊產品

LED封裝廠弘凱（5244）昨（25）日舉行法說會，隨南通新廠產能開出與認證進度推進，矽光子技術布局鎖定1.6T規格，預計第3季推出樣品；美系機器人應用則受惠訂單放量，預計下半年起擴大挹注營收。

弘凱指出，新廠千級無塵室與CNAS（中國國家認證認可監督管理委員會）實驗室已吸引多家重量級客戶驗廠，多數關鍵客戶預計第2季前完成認證，為下半年增添營運動能。

弘凱表示，該公司專注智慧感測與車用電子兩大核心，至年底車用領域營收占比提升至46％，智慧感測占52％。目前，燈光控制架構已擴展應用至美系客戶更多機器人模型，搭配智慧LED元件已完成首次小規模出貨，預期下半年貢獻將更顯著。

此外，不可見光感測器為弘凱未來重心，公司指出，今年首季感測器與紅外線（IR LED）預測訂單已大幅超越去年同期，預期營收占比將從個位數百分比躍升至雙位數百分比，年增約12個百分點。

在新技術與矽光子進展部分，弘凱指出，將利用現有高階無塵室資源，與美國ASIC晶片設計商合作開發1.6T規格的近光源式NPU模組，整合雷射發射端、接收端與主動IC，目前正進行初步架構驗證。

弘凱強調，已逐步淡出價格競爭激烈的傳統應用，並優化客戶結構，將資源全面轉向感測器與高附加價值的新興應用客群，高階車用IC產品「EVO」則已陸續出貨給歐系大廠，並獲得中國大陸客戶承認。

弘凱指出，該公司過去三年積極從傳統LED轉型至非可見光感測器應用，營收板塊已發生質變。隨著南通廠認證進度推進，以及機器人應用、高階車用產品於下半年放量，營運將迎來明顯成長動能。