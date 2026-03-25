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市值首破4兆元「空襲警報」卻響起？台達電盤後鉅額交易驚現跌停價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台達電。路透
台達電。路透

台股「權值二哥」台達電（2308）25日不僅逼近漲停創歷史新高價1,550元，市值也首度突破4兆元。不過，值得注意的是，盤後鉅額交易居然出現80張逼近跌停板的成交價1,280元，是否意味著「空軍警報」來襲，引發市場關注。

據統計，集中市場盤後鉅額配對交易資料中，台達電出現2筆「天差地遠」的成交價格，分別為67張1,552.5元、80張1,280元，換算加權平均價格1,404.2元，仍遠低於現貨25日的收盤價1,550元。

台達電25日漲停價與跌停價分別為1,555元、1,275元。換言之，25日的配對交易出現了近乎漲停與跌停價，顯示股價位處歷史高檔，短線上「多空駁火」的拉鋸戰展開，也替股價連四個月上漲的台達電，後市走勢是否出現「獲利了結」賣壓，添增了話題性。

台達電 市值 跌停

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