汎銓控光焱侵權 求償2億

汎銓（6830）昨（25）日宣布向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張光焱科技侵害汎銓所擁有中華民國第I870008B號「光損偵測裝置」發明專利，並涉及侵犯汎銓專利相關之設備及技術方案，提告光焱專利侵權求償2億元。寫下矽光子應用國內訴訟首例。

光焱科技昨天公告回應，公司尚未收到法院送達之相關起訴狀或任何法律訴訟資料，僅自媒體與公開資訊觀測站得知汎銓單方面之公告資訊。公司將積極面對本項訴訟，並已與委任律師研擬後續因應策略。

汎銓董事長柳紀綸昨天親上第一線說明提告光焱始末，他強調，公司展現捍衛核心技術具體行動，汎銓已同時在台灣、日本及美國取得專利，不只光焱，即使對方再大，若觸犯汎銓的專利，汎銓也一定會提告。

汎銓強調，台灣科技產業在國際負有護國群山盛名，汎銓更是專攻半導體核心的高階先進製程材料檢測分析與AI暨矽光子檢測等具有全球領導能力的半導體業務領域，業務與營運範圍涵蓋美國、台灣、日本等全球重要半導體與AI領先市場。