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宏正搶食消費電子大餅

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

宏正（6277）昨（25）日宣布以「ATEN essentials」系列跨足消費性電子市場，首波產品以 HDMI切換器、HDMI分配器及USB周邊分享切換器為核心，透過多市場拓展布局，為營運注入穩定成長動能。

宏正昨天舉行2026第1季營運績效暨新品發表會。受惠AI機房建設強勁需求，今年前二月累計營收8.47億元，年增11.8%，寫下同期新高。

宏正是全球資訊暨專業影音設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案廠商。

宏正財務長暨發言人田慶威表示，亞洲市場為強勁成長引擎，包括日本與東南亞業績年增8.1%與24.5%。展望2026年，以AI機房的技術領先優勢與「ATEN essentials」系列新品策略布局，持續驅動整體營運穩健成長。宏正2025年營收49.19億元，歸屬母公司淨利3.68億元，每股純益3.08元。

宏正副總經理林勇達表示，宏正具備AI基礎建設高度客製化能力，支援少量多樣生產，可依據客戶不同尺寸與規格需求進行彈性設計，提供整合性的機櫃方案，結合電源管理、散熱配置等關鍵系統，打造全方位AI機房基礎架構。未來將陸續推出MGX架構及ORW機櫃產品，滿足多元AI伺服器應用需求。

宏正近期在智慧工廠中控室等場域亦展現亮眼成果。透過零延遲高效高可靠的控制中心解決方案，整合遠端矩陣式KVM、KVM訊號延長器與電視牆影像處理器等方案，打造高效且可視化的集中管理平台，讓操作人員可遠端存取多地設備與集中監控各廠生產狀態，快速應對異常情況並支援即時決策，全面提升企業營運效率與管理精準度。

宏正 基礎建設

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