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南亞科決議辦理私募普通股 引進鎧俠、Sandisk等四方國際大廠認購

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）25日公告董事會決議辦理多次私募普通股，引進國際記憶體與系統大廠作為策略投資人，包括Kioxia（鎧俠）、Sandisk、SK海力士旗下Solidigm，以及網通設備商Cisco，四方合計認購約3.52億股，以每股223.9元計算，總募資金額達約787億元，為近年台灣記憶體產業少見的大規模策略性增資案。

南亞科此次私募定價223.9元，係依定價日前多日均價計算後之八五折水準訂定，與當日收盤價226.5元相較，折價幅度僅約1.15%，顯示投資人對DRAM產業中長期發展仍具信心。市場解讀，此次參與私募的對象涵蓋NAND原廠與系統廠，股東結構橫跨上游與終端應用，有助南亞科深化與全球記憶體與系統業者的合作關係。

依規劃，Kioxia認購7,000萬股、Sandisk認購1.386億股、Solidigm認購約7,139萬股，Cisco則認購約7,150萬股，各方持股比重約落在2%至4%。相關資金將全數用於投資先進記憶體製造之廠務與生產設備，以因應AI運算帶動的記憶體需求成長。

南亞科此次採私募方式辦理增資，主要考量籌資時效與引進策略性投資人之需求。依規定，私募普通股自交付日起三年內不得自由轉讓，後續須依相關程序補辦公開發行後始得上市交易。

從產業面觀察，隨著AI伺服器與邊緣AI應用擴展，記憶體需求結構正加速轉變。南亞科指出，雖然短期市場對DDR4產品仍有雜音，但全年價格走勢仍朝穩健成長發展，公司亦持續投入新世代技術開發，包括Wafer on Wafer等方案，以強化產品競爭力。

業界認為，此次私募案除挹注資金外，更重要的是策略聯盟意義。透過引進國際NAND大廠與系統廠，南亞科可望在未來AI時代的記憶體供應鏈中，提升與客戶之間的協同開發與供應關係，進一步鞏固在全球記憶體產業的布局。

DRAM 記憶體 南亞科

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