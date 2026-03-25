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富邦證券輔導宏碁遊戲掛牌上市 跨區域代理、娛樂布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的宏碁遊戲公司，3月25日掛牌上市。宏碁遊戲董事長高樹國(中)、總經理徐挺洋(左)與富邦證券總經理郭永宜(右)於掛牌典禮合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的宏碁遊戲公司，3月25日掛牌上市。宏碁遊戲董事長高樹國(中)、總經理徐挺洋(左)與富邦證券總經理郭永宜(右)於掛牌典禮合影。富邦證券／提供

富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）公司，3月25日以承銷價每股38.66元正式掛牌上市。宏碁遊戲受惠於全球遊戲產業持續增溫與上、下游垂直整合綜效顯現，整體營運規模與營收穩健成長。公司近年積極切入遊戲主機與互動娛樂市場，並將台灣成熟的代理經驗延伸至東南亞市場，持續擴大區域影響力。

富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮中表示，宏碁遊戲長期深耕遊戲通路代理與整合行銷，憑藉對在地市場的精準掌握、穩定的國際品牌合作關係，以及完整的行銷執行能力，已建立具規模化且可複製的營運模式。此外，公司更成功拓展至遊戲主機與娛樂市場，整合集團資源，掌握玩家需求趨勢，逐步鞏固其在遊戲生態圈的關鍵地位。

宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，在市場布局方面，公司將台灣成功的代理模式，複製至多個東南亞市場，深化區域影響力，目標成為國際遊戲軟硬體品牌的區域級策略合作夥伴。公司不僅取得多項國際知名遊戲平台於特定市場之代理權，亦持續擴大產品線與銷售規模，同時強化遊戲內容整合與使用者體驗。今日宏碁遊戲股票上市，是公司重要的里程碑，未來將致力為客戶、員工及投資人創造最大的價值。

在營運表現方面，宏碁遊戲自2022年至2025年，營收自22.63億元提升至55.23億元，年複合成長率達34.64%；2025年營收較2024年大幅成長28.36%。在全球遊戲市場快速變動與產業競爭加劇下，公司仍交出亮眼成績，充分展現公司卓越的策略執行力與營運體質。展望未來，宏碁遊戲將持續推進區域深耕與跨境複製的節奏，並同步深化與國際品牌的長期合作，打造具規模化且具持續性的成長曲線。

宏碁 遊戲

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