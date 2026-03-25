ASIC 客戶需求強勁 法人調高金像電獲利預估及目標價

金像電（2368）拜ASIC客戶需求強勁，加上高階產品組合持續提升，法人看好下半年Trainium 3放量後，可望帶動營收及獲利明顯成長，上修2027年獲利預估值，延續高度成長動能，同時調高目標價。

金控旗下投顧法人分析，Trainium 3預計2026年第3季量產，隨市占率上揚及PCB價值成長20%至30%，將大幅提升金像電營收及毛利成長，至於美系CSP客戶有望於第4季出貨高於30層的HLC產品，添增營運動能。

受惠800G交換器需求暢旺，金像電預計2026年下半年營收占比將超越400G，層數約在38至44層，隨學習曲線趨於成熟，將大幅貢獻毛利；通用伺服器隨平台換代推動規格升級與層數增加，成長動能仍然強勁。

法人指出，層數增加及規格升級，帶動金像電產值持續上修，預估第1季至第3季單月產值分別為54億元、62億元、73億元，台灣廠受惠高階產品組合優化，單月產值較原先預期增加2億元，並預計第3季再擴充雙位數產能。

蘇州廠則透過引進新設備去瓶頸製成來增加高階產值的比重，預計2027年第4季開出新產能；泰國廠2026年下半年產值預計較第1季呈現四倍幅度成長，今年開始建設泰國二廠廠房，並預計2027年第4季量產。法人預估隨高階產品組合提升，後續仍有上修產值空間。