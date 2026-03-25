宏碁遊戲-創每股38.66元創新板掛牌！中籤可賺1.5萬元、報酬率39%

宏碁遊戲-創（6908）25日以每股承銷價38.66元在創新板掛牌交易，早盤以50元開出，一度拉升至54元，中籤的投資人若賣在高點可獲利15,340元，報酬率39.67%，上市蜜月行情順利展開，盤中漲幅26%。

宏碁遊戲-創表示，受惠於遊戲產業傳統旺季效應，加上子公司唯晶科技在美術代工領域的強勁表現，展現出上下游垂直整合的具體成果；隨著核心代理業務布局持續擴大，在市場拓展、產品結構優化及整合效益提升下，可挹注未來成長動能。

宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，「在市場布局方面，公司將台灣成功的代理模式，複製至多個東南亞市場，深化區域影響力，目標成為國際遊戲軟硬體品牌的區域級策略合作夥伴。公司不僅取得多項國際知名遊戲平台於特定市場之代理權，亦持續擴大產品線與銷售規模，同時強化遊戲內容整合與使用者體驗。」

宏碁遊戲以「亞洲發行、全球代工」為核心發展主軸。在發行與通路端，持續深耕台灣市場，並規劃將既有成功經驗複製至其他亞洲市場，擴大產品布局與區域覆蓋率，進一步強化遊戲主機、軟體及周邊商品的發行與銷售實力；在內容與製作端，透過唯晶科技加速布局歐美與日本市場，並藉由收購與策略合作擴充產能及技術實力，提升整體服務量能與營運效率；並積極培育第二成長曲線，投入自有IP開發，包括《聖女之歌》續作的優化與更新，展現內容創作與研發實力。

展望後市，宏碁遊戲透過串聯上游內容製作、中游產品發行及下游銷售通路，提升市場反應速度與營運彈性，可望持續受惠於區域市場擴張、業務版圖延伸及高毛利業務比重提升，進一步推升整體營運表現。未來公司將在既有發行與代工雙軸基礎上，持續深化產業鏈布局，朝具領導性的遊戲產業整合平台目標穩步邁進。