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宏碁遊戲今掛牌上市 開盤大漲近四成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁遊戲25日上市。圖／聯合報系資料照片
宏碁遊戲25日上市。圖／聯合報系資料照片

宏碁遊戲-創（6908）於25日以每股承銷價38.66元正式登創新板掛牌交易，開盤大漲近四成，股價最高來到54元。受惠於遊戲產業傳統旺季效應，加上旗下子公司唯晶科技在美術代工領域的強勁表現，公司展現出上下游垂直整合的具體成果。隨著核心代理業務布局持續擴大，宏碁遊戲在市場拓展、產品結構優化及整合效益提升下，期望可挹注未來成長動能。

宏碁遊戲總經理徐挺洋指出：「在市場布局方面，公司將台灣成功的代理模式，複製至多個東南亞市場，深化區域影響力，目標成為國際遊戲軟硬體品牌的區域級策略合作夥伴。公司不僅取得多項國際知名遊戲平台於特定市場之代理權，亦持續擴大產品線與銷售規模，同時強化遊戲內容整合與使用者體驗。今日宏碁遊戲股票上市，是公司重要的里程碑，未來將致力為客戶、員工及投資人創造最大的價值。」

宏碁遊戲以「亞洲發行、全球代工」為核心發展主軸。在發行與通路端，持續深耕台灣市場，並規劃將既有成功經驗複製至其他亞洲市場，擴大產品布局與區域覆蓋率，進一步強化遊戲主機、軟體及周邊商品的發行與銷售實力。

在內容與製作端，透過唯晶科技加速布局歐美與日本市場，並藉由收購與策略合作擴充產能及技術實力，提升整體服務量能與營運效率；並積極培育第二成長曲線，投入自有IP開發，包括《聖女之歌》續作的優化與更新，展現內容創作與研發實力。

展望後市，宏碁遊戲透過串聯上游內容製作、中游產品發行及下游銷售通路，提升市場反應速度與營運彈性，可望持續受惠於區域市場擴張、業務版圖延伸及高毛利業務比重提升，進一步推升整體營運表現。未來公司將在既有發行與代工雙軸基礎上，持續深化產業鏈布局，朝具領導性的遊戲產業整合平台目標穩步邁進。

宏碁 市場

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