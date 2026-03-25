和碩、技嘉、微星赴德搶單

歐洲雲端盛會「CloudFest 2026」正在德國熱鬧開展，和碩（4938）、技嘉、微星等台廠均參展，大秀AI相關技術與產品，爭取更多訂單。

和碩端出最新AI伺服器系列，專為極致效能與能源效率打造。該系列產品涵蓋搭載輝達HGX B300、RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU以及超微EPYC處理器的系統，並搭配先進的AI儲存解決方案，以因應歐洲對主權AI基礎架構與永續運算能力日益增長的需求。

技嘉協同子公司技鋼參展，大秀最新AI基礎架構產品組合，涵蓋邊緣AI、企業級AI開發，以及機櫃級AI工廠。技嘉持續衝刺AI完整解決方案，看好今年業績成長幅度將不亞於2025年。

微星展出完整新一代資料中心解決方案，聚焦雲端運算、AI基礎架構與企業級伺服器平台，協助企業與服務供應商打造高效能、可擴展的運算環境。隨著微星強攻AI基建，今年AI相關產品業績可望倍增。

微星表示，在AI與資料密集型工作負載持續成長下，持續強化從資料中心到邊緣部署的完整產品布局，協助客戶加速建構下一世代運算基礎架構。