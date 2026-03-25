被動元件大廠禾伸堂（3026）昨（24）日舉行法說會，董事長唐錦榮表示，該公司長期深耕電源用積層陶瓷電容（MLCC），隨輝達AI伺服器世代持續演進，從A100、H100到Blackwell，以及將量產的Vera Rubin平台均已切入供應鏈，在AI電源領域供應占比達五至六成，隨需求持續擴大，今、明年營運審慎樂觀。

2026-03-24 23:37