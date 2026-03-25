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禾伸堂衝刺AI營收

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
禾伸堂董事長唐錦榮。 聯合報系資料照
禾伸堂董事長唐錦榮。 聯合報系資料照

被動元件大廠禾伸堂（3026）昨（24）日舉行法說會，董事長唐錦榮表示，該公司長期深耕電源用積層陶瓷電容（MLCC），隨輝達AI伺服器世代持續演進，從A100、H100到Blackwell，以及將量產的Vera Rubin平台均已切入供應鏈，在AI電源領域供應占比達五至六成，隨需求持續擴大，今、明年營運審慎樂觀。

法人看好，隨著產品持續放量，禾伸堂今年被動元件業務營收可望成長二至三成，整體獲利增幅優於營收，明年受惠輝達新平台全面放量，成長動能可望進一步擴大。

唐錦榮指出，AI應用帶動高階電源設計升級，電容在AI系統被動元件中占比高達六成，禾伸堂主力NP0產品具低損耗、高壓、高穩定特性，並具備客製化能力，已成為高階AI伺服器關鍵元件。

目前禾伸堂AI相關營收占比約18%，今年有望倍增，明年隨新世代平台放量，用量與滲透率將進一步提升。

在產品策略上，唐錦榮強調，禾伸堂不以漲價作為主要成長方式，而是透過產品組合優化與規格升級，提升平均單價與獲利能力。

唐錦榮表示，禾伸堂與國際大廠維持長期合作關係，過去除2018年產業缺貨外，鮮少採取全面調價策略，當前市場高階產品價格走揚，主要反映研發投入與技術門檻提升。

禾伸堂過去四年已投入約30億元擴產，預計2026年至2029年再投入30億元，持續擴大AI電源相關產能，現階段MLCC產線集中在台灣，AI產品產能利用率已超過100%，除新增設備外，也透過汰換低毛利消費性產品產線、優化既有設備，全面轉向高階應用，交期維持在16至20周水準。

產能利用率 被動元件 營收

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