光寶將辦現增 規劃參與發行GDR或私募 額度不逾2億股

電源大廠光寶（2301）大籌資，董事會昨（24）日通過，擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證（GDR）或私募普通股案，預計額度不超過2億股，以昨天收盤價153元估計，市值約當306億元；若以業界慣例現增定價約市價八折估算，可募集約240億元資金。

光寶表示，此次籌資主要為擴大營運規模及引進策略投資人，將視市場及洽特定人辦理，募集資金包括但不限定於充實營運資金、海外拓展、廠房建設、購置機器設備、轉投資及其他配合公司未來發展所需資金用途。

光寶並視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令擇一或以搭配方式辦理，相關議案將於5月20日股東常會討論通過。

因應客戶訂單需求，光寶去年已在台灣、北美及越南擴充電池備援模組（BBU）、高階電源等產能，幅度高達一倍，2025年資本支出達70億元。

光寶總經理邱森彬日前表示，2026年加速全球化布局，擴增資本支出與核心事業產能，聚焦台灣與越南等關鍵營運基地，估計全年資本支出將達110億元，年增57%，主要仍以高階電源、BBU等產品為主，目標增加一倍產能。光寶今年前二月營收269.24億元，年增16.7%。

邱森彬強調，今年的投資都是為了兩、三年後的布局，「產能到2030年都沒有問題。」儘管近期因中東戰火衝擊，市場對消費性電子產品需求轉趨保守，邱森彬認為，AI基礎建設是剛性需求，雲端大客戶已確認未來18個月的訂單。

光寶2025年來自AI電源營收年增七成，不僅33kW Power Shelf需求提升，隨新一代AI運算平台帶動產品升級，110kW Power Shelf 即將量產，邱森彬表示，110kW的量比33kW還多，產品單價（ASP）更高，在AI新品帶動下，看好全年營運成長態勢不變。

他強調，雲端是基礎建設，就像高速公路不可能一直蓋，雲最終要落地，下一波需求聚焦在邊緣端，近年光寶積極扎根網通、光通訊邊緣端的電源應用，超前部署。例如資通訊應用的桌機（Desktop）、工作站的電源也由1,000瓦朝2,000至3,000瓦升級，光寶已準備好，就等端的應用需求上來。