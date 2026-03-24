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再賣轉投資公司持股 鴻海處分正達6,749張、已實現利益1.18億元
鴻海（2317）24日代子公司鴻元國際投資股份有限公司，公告處分正達（3149）的股份，交易日期為1月16日到3月24日，共處分6,749張，平均每股價格47.03元，交易金額為3.17億元，已實現利益1.18億元，處分目的是實現投資利益。
鴻海近期頻頻處分轉投資公司股票，鴻海也在3月10日也代子公司鴻揚創業投公告，處分手中持有的群創（3481）股票，交易數量為8.69萬張，每單位價格28.46元，處分利益約16.33億元。鴻海表示，主要是實現投資利益。
鴻海公告指出，此次鴻揚創業投處分群創持股，交易時間為2月26日至3月10日，交易數量為8.69萬張，每單位價格為28.46元，交易總金額達24.74億元。處分利益方面，鴻海表示，已實現16.33億元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。
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