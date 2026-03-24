再賣轉投資公司持股 鴻海處分正達6,749張、已實現利益1.18億元

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，隨電視品牌廠為主要的促銷活動提前補貨，帶動今年上半年面板出貨「價漲量增」，不但價格將一路漲至4月，連往年「上少下多」的出貨慣性也將被打破。

2026-03-24 17:56