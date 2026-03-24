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大摩解析是這些理由 電視面板上半年將「價漲量增」

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，隨電視品牌廠為主要的促銷活動提前補貨，帶動今年上半年面板出貨「價漲量增」，不但價格將一路漲至4月，連往年「上多下少」的出貨慣性也將被打破。

大摩科技產業分析師楊泓極指出，電視面板產業今年上半年整體產業趨勢看旺，除了6-7月的世足賽、及中國大陸618購物節等，加上零組件成本上升促使品牌提前採購，將帶動上半年電視面板出貨「價漲量增」。

電視面板繼1月月增1%、2月月增2%，3月又已月增2%（32、43、55、65、75吋主流電視面板價格分別上漲3%、2%、2%、2% 和 1%，符合預期），預計電視面板價格上漲趨勢可能會一路延續至4月。

而在產品出貨表現方面，楊泓極說，觀察過去十年，電視面板出貨量平均在上半年與下半年的比例分別約為49%與51%。今年由於品牌廠為主要促銷活動提前補貨，預計往年「上多下少」的出貨慣性將被打破，今年出貨偏向上半年。

而就過去四季的產能利用率來看，2025年第1季為82%，第2季下降至78%。下半年後，隨年底促銷補貨復甦，第3季回升至80%-85%，第4季維持類似水準。預估今年首季可因持續性的產能管控措施而持平於80%–85%。

儘管面板產業上半年利多紛呈，不過，由於相關利多均已陸續反映在股價表現中，因此楊泓極看友達（2409）、群創（3481）等面板雙虎，均給予「中立」評級，目標價分別為14元及19.5元不變。

此外，中長期來看，楊泓極認為，面板產業正進行結構性變化。中國大陸面板廠策略已從營收增長轉向獲利，政府補貼減少也加強了產能紀律，楊泓極認為這使得投資者愈來愈相信「按訂單生產」模式可持續。

尤其面板價格循環在2023–2024年已縮短至季度級別，而非過去十年的多年循環。此外，產業整合動作，例如LG Display出售其8.5代廣州廠給TCL、以及夏普關閉十代堺工廠（SDP），也有助於供給環境更健康。

產能利用率 電視面板 世足賽

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