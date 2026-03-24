法人估強茂今年EPS年增率這麼高 難怪股價大漲超過半根停板

23日晚在川普表示打擊伊朗能源設施行動暫緩後，台股24日開盤便迎來大反彈，光通訊族群率先回神，光通訊股王光聖（6442）逼近漲停，環宇-KY（4991）緊隨其後大漲8%，華星光（4979）及上詮（3363）也都有半根停板的漲幅，成為盤面強勢族群。

2026-03-24 12:30