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法人估強茂今年EPS年增率這麼高 難怪股價大漲超過半根停板

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股24日虎頭蛇尾，終場下跌百餘點，盤面個股跌多漲少。其中，強茂（2481）由於營運動能回溫，AI相關營收占比今（2026）年將上衝至10%，吸引買盤追捧，激勵股價開高收高，終場大漲超過半根停板，表現相當強勢。

功率元件大廠強茂，去年每股稅後純益3.12元，年增30%。展望今年，AI與車用已成為成長雙引擎，其中AI由於伺服器電源架構由12V升級至48V，帶動MOSFET規格由30V提升至100V，推升產品單價攀升。

此外，強茂積極介入散熱領域有成，隨水冷散熱方案補齊，結合馬達驅動IC應用於風扇與小型水泵，並以100V MOSFET滿足AI資料中心散熱需求，預期2026年AI相關營收占比將顯著提升，將向上挑戰10%。

法人指出，強茂受惠於車用與AI伺服器等高功率應用需求提升，營運動能回溫。展望2026年，除車用及AI占比續增外，再加上IDM訂單釋出，推估營收有機會年增15%-20%，EPS上看4.79元，年增53.53%。

法人 強茂 伺服器

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