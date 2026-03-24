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戰爭疑雲減緩 光通訊族群回神

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

23日晚在川普表示打擊伊朗能源設施行動暫緩後，台股24日開盤便迎來大反彈，光通訊族群率先回神，光通訊股王光聖（6442）逼近漲停，環宇-KY（4991）緊隨其後大漲8%，華星光（4979）及上詮（3363）也都有半根停板的漲幅，成為盤面強勢族群。

摩根士丹利指出，本次OFC大會展現了極其正面的基調，需求超過供應，雲端服務商提供更清晰的長期技術藍圖。目前預計1.6T產品將在2025年放量，3.2T產品則預計最快於2027下半年量產 。

國內法人則是看好光聖今年在產品組合改善以及美系客戶需求持續暢旺的助攻下，營收、獲利都將維持爆發性成長，而RF業務在積極轉型下，這兩年也將維持雙位數以上的成長，增添營運成長動能。

戰爭 華星光 伊朗

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記憶體股盤中全面潰散 這幾檔齊打跌停

先前強勢的記憶體族群24日成為殺盤重心，早盤均開高走低。模組、控制晶片到DRAM與NOR Flash相關個股同步走弱，其中旺宏（2337）、凌航（3135）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）、創見（2451）均殺至跌停價，記憶體股成為今日電子盤面最弱勢族群。

穎崴目標價 外資喊10,000

外資花旗證券在最新個股報告中指出，由於獲利逐年強勁增長，成長潛力可能超越市場共識，因此建議「買進」穎崴，目標價由6,000元大升至10,000元，居內外資法人圈最高，且是首家調升穎崴目標價至萬元的法人。

達明衝刺機器人布局

廣達集團旗下機器人大廠達明（4585）總經理陳尚昊昨（23）日表示，今年自動化市場大環境雖仍具挑戰，達明憑藉差異化技術與服務優勢，對全年營運成長仍具信心；另外，達明下半年將推出升級版人形機器人，全力衝刺機器人布局。

十銓元月 EPS 10.37元

記憶體模組廠十銓（4967）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月稅後純益8.81億元，年增5,160.21%，每股純益10.37元，單月獲利已超越去年第4季9.59元的單季新高紀錄。

智易1月 EPS 0.91元

網通廠智易（3596）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月稅前盈餘2.55億元，年減21.8%；歸屬母公司業主淨利2億元，年減18.4%，每股純益0.91元。

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