戰爭疑雲減緩 光通訊族群回神

23日晚在川普表示打擊伊朗能源設施行動暫緩後，台股24日開盤便迎來大反彈，光通訊族群率先回神，光通訊股王光聖（6442）逼近漲停，環宇-KY（4991）緊隨其後大漲8%，華星光（4979）及上詮（3363）也都有半根停板的漲幅，成為盤面強勢族群。

摩根士丹利指出，本次OFC大會展現了極其正面的基調，需求超過供應，雲端服務商提供更清晰的長期技術藍圖。目前預計1.6T產品將在2025年放量，3.2T產品則預計最快於2027下半年量產 。

國內法人則是看好光聖今年在產品組合改善以及美系客戶需求持續暢旺的助攻下，營收、獲利都將維持爆發性成長，而RF業務在積極轉型下，這兩年也將維持雙位數以上的成長，增添營運成長動能。