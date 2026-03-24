記憶體股盤中全面潰散 這幾檔齊打跌停

先前強勢的記憶體族群24日成為殺盤重心，早盤均開高走低。模組、控制晶片到DRAM與NOR Flash相關個股同步走弱，其中旺宏（2337）、凌航（3135）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）、創見（2451）均殺至跌停價，記憶體股成為今日電子盤面最弱勢族群。

從模組廠來看，跌勢最重的包括宜鼎盤中來到977元，下跌108元；凌航來到132元，下跌14.5元；創見下探245元，下跌27元；宇瞻來到153元，下跌16.5元。威剛（3260）早盤也明顯轉弱，盤中一度來到371元，隨後在375元附近震盪，下跌37元。

記憶體IC族群同樣難逃賣壓。晶豪科盤中來到162元，下跌18元，直接打入跌停；旺宏下探134元，下跌14.5元、同樣鎖在跌停價。至於NAND控制晶片大廠群聯（8299）則呈現開高走低，盤中來到1665元，下跌135元、跌幅7.5%，顯示資金不只撤出中小型記憶體股，連高價指標股也同步承壓。

DRAM指標股方面，南亞科（2408）盤中報213元，下跌10元、跌幅4.48%，雖然跌幅相對同族群較輕，但仍明顯走弱；華邦電（2344）則來到99.8元，下跌7.7元、跌幅7.16%，成交量放大至15萬張以上，顯示賣壓持續宣洩。整體來看，今日記憶體股幾乎沒有倖免者，族群全面由早盤開高轉為急殺，盤勢相當慘烈。