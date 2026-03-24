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國泰00400A 雙策略搶市

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

國泰投信首檔主動式台股ETF-國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）即日起至25日限時熱烈募集，面對快速變化的市場環境，過往投資人常在成長型與收益型ETF間左右為難，國泰投信看準此痛點順勢推出主動國泰動能高息。

00400A以「動能出擊、收益防守」為雙引擎核心策略，同時搭配月配息機制，發行價僅10元，入手價格親民，引發市場高度關注。回顧近十年統計，3月底進場台股並持有一季或半年，勝率皆達90%，市場時機具備吸引力，也讓00400A開募備受關注。

00400A具備三大優勢，首要優勢是「動能出擊」，以成長動能作為核心選股邏輯，自超過1,800檔台股企業中進行層層篩選，先以風險、市值與獲利指標建立400至600檔選股池，隨後透過量化篩選近一年營收與獲利具備強勁動能的公司，再由投研團隊搭配產業趨勢研判、企業訪談與財務預估，最終凝聚為50至60檔具有延續性與成長潛力的核心持股。

從過去市場表現亦可看到主動選股優勢，統計2021～2025年，台股主動式基金平均報酬皆明顯優於被動式ETF，同期間表現更勝台股大盤，有助在景氣循環、產業趨勢或企業獲利轉折時搶先卡位，追逐台股成長之際，掌握具領漲力道的族群。

00400A第二大優勢則著重於「收益防守」，並結合月配息機制，呼應台灣投資人對現金流的實質需求，在收益面採取高息金額、高息率雙指標選股，評估企業口袋深度，著重企業本身的獲利體質與股利來源品質。

00400A的配息可能來源為資本利得、股息收入，並具備收益平準金機制，投資人有望同時掌握台股成長空間與收益表現，形成兼具攻守布局的雙引擎架構。

第三大優勢，來自國泰投信深厚的專業團隊與親民入手門檻。國泰台股研究與投資團隊規模逾百人，平均研究資歷超過13年，長期深耕半導體、電子、通訊、消費、金融等產業鏈，具備扎實的公司訪談能力與財務模型架構，能從產業趨勢到企業基本面全面掌握關鍵訊號。

國泰台股團隊亦長年累積可觀操盤經驗，操盤規模已逾7,368億元，並在歷年台股基金評比中屢獲肯定，展現在選股、風險控管與投資節奏上的專業能力。

投資人 景氣循環 選股邏輯

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