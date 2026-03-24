00669R 押逾60天

國泰美國道瓊反1（00669R）昨（23）日漲1.5%至6.09元。法人表示，現階段考量中東衝突尚未落幕，消息面與能源價格變化仍牽動市場投資情緒，建議投資人可運用反向美股相關ETF權證短線因應。

聯準會維持利率不變，符合市場預期。法人表示，目前除了透過多元產業配置平衡投資組合波動外，亦可適度配置具增長潛力的科技成長股與非科技潛力股，包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備、國防航太、生醫、金融創新等可持續關注。

權證發行商建議，看好國泰美國道瓊反1（00669R）後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數逾60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）

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