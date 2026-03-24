AI、自行車業績秀 上陣

臺灣證券交易所為協助投資人深入了解指標性企業的經營績效與策略布局，推出系列「主題式業績發表會」。活動聚焦當前市場兩大核心引擎「AI產業」與「自行車產業」，邀請達明 （4585）、力積電、景碩等11家上市公司接力登場，展現台股堅實的產業韌性與成長潛力。

AI產業無疑是近年來全球資本市場的最強亮點。此次業績發表會由昨日首發登場的協作型機器人大廠達明揭開序幕，分享其在智慧製造領域的最新應用成果。緊接著，力積電、景碩等AI供應鏈核心企業將陸續上陣，詳盡說明在半導體先進製程、高階載板需求爆發下的營運展望。

除個別企業的業績說明，證交所更著眼於技術趨勢的深度探討。因應全球對高效能運算（HPC）需求的激增，證交所預告將於4月7日特別舉辦「ASIC（特殊應用積體電路）趨勢帶動多元AI晶片與記憶體發展」專題演講。屆時將邀請產業專家剖析AI晶片如何走向客製化，以及記憶體技術如何在高頻寬需求下進行迭代，為投資人提供第一手的科技產業趨勢指南。

除高科技供應鏈，此次業績發表會的另一大主軸為「自行車產業」。經歷過疫情期間的超額下單與近兩年的庫存調整期，台灣自行車產業已正式揮別陰霾。隨著歐美市場庫存回落至健康水位，加上電動輔助自行車（E-bike）在減碳政策推動下滲透率持續提升，整體產業景氣正穩步復甦。

證交所指出，台灣身為全球中高階自行車的供應樞紐，業者在輕量化、電子化與ESG永續生產上具備極強的國際競爭力。透過此次發表會，投資人將能深入了解相關企業如何在高通膨環境下維持毛利率，並掌握下半年起強勁的零組件補貨需求。證交所表示，舉辦主題式業績發表會的核心目的在於提升市場資訊透明度。透過與經營團隊面對面的機會，法人及一般投資人能更具體了解企業的研發進度、獲利能力及未來風險管控。

此次11家公司參與的發表會不僅是業績的展示，更是產業風向球的觀察站。在AI應用場景多元化與傳統產業數位轉型的交織下，台股正展現出截然不同的面貌，證交所歡迎投資大眾踴躍參與，並持續透過公開資訊觀測站了解詳細的影音與簡報內容。