快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

今熱如夏！上看33度高溫 吳德榮：周五微弱鋒面快閃 零星雨氣溫漸降

聽新聞
0:00 / 0:00

AI、自行車業績秀 上陣

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為協助投資人深入了解指標性企業的經營績效與策略布局，推出系列「主題式業績發表會」。活動聚焦當前市場兩大核心引擎「AI產業」與「自行車產業」，邀請達明 （4585）、力積電、景碩等11家上市公司接力登場，展現台股堅實的產業韌性與成長潛力。

AI產業無疑是近年來全球資本市場的最強亮點。此次業績發表會由昨日首發登場的協作型機器人大廠達明揭開序幕，分享其在智慧製造領域的最新應用成果。緊接著，力積電、景碩等AI供應鏈核心企業將陸續上陣，詳盡說明在半導體先進製程、高階載板需求爆發下的營運展望。

除個別企業的業績說明，證交所更著眼於技術趨勢的深度探討。因應全球對高效能運算（HPC）需求的激增，證交所預告將於4月7日特別舉辦「ASIC（特殊應用積體電路）趨勢帶動多元AI晶片與記憶體發展」專題演講。屆時將邀請產業專家剖析AI晶片如何走向客製化，以及記憶體技術如何在高頻寬需求下進行迭代，為投資人提供第一手的科技產業趨勢指南。

除高科技供應鏈，此次業績發表會的另一大主軸為「自行車產業」。經歷過疫情期間的超額下單與近兩年的庫存調整期，台灣自行車產業已正式揮別陰霾。隨著歐美市場庫存回落至健康水位，加上電動輔助自行車（E-bike）在減碳政策推動下滲透率持續提升，整體產業景氣正穩步復甦。

證交所指出，台灣身為全球中高階自行車的供應樞紐，業者在輕量化、電子化與ESG永續生產上具備極強的國際競爭力。透過此次發表會，投資人將能深入了解相關企業如何在高通膨環境下維持毛利率，並掌握下半年起強勁的零組件補貨需求。證交所表示，舉辦主題式業績發表會的核心目的在於提升市場資訊透明度。透過與經營團隊面對面的機會，法人及一般投資人能更具體了解企業的研發進度、獲利能力及未來風險管控。

此次11家公司參與的發表會不僅是業績的展示，更是產業風向球的觀察站。在AI應用場景多元化與傳統產業數位轉型的交織下，台股正展現出截然不同的面貌，證交所歡迎投資大眾踴躍參與，並持續透過公開資訊觀測站了解詳細的影音與簡報內容。

資本市場 力積電 投資人

延伸閱讀

AI賦能 勤業眾信：從應用場景到組織賦能 全面啟動智慧轉型

達明：車用及半導體客戶下半年試用輪型人形機器人

2026台北國際自行車展覽會 將於25日開展

2026台北國際自行車展3月25日登場國際參展比例逾兩成 打造亞太關鍵供應鏈平台

相關新聞

台達電、金像電 四檔靚

隨AI高效運算需求擴大，輝達相關供應鏈動能不減。其中，台達電（2308）、金像電（2368）受惠電源管理與高階PCB需求提升，營運展望轉趨樂觀。在AI長線趨勢帶動下，資金持續聚焦具技術與產能優勢的關鍵廠商，後市表現備受期待。

台塑化、信邦 選長天期

台股近期受到中東戰事干擾，延續月線上下區間整理格局，盤面題材股各自發揮，台塑化（6505）、信邦（3023）等兩檔相對強勢，後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

0050認售 可避險

台股昨（23）日在市場恐慌情緒急升下，賣壓傾巢而出，指數重挫821點、收32,722點，一舉跌破13日低點33,013點，行情頗有向季線31,680點、甚至9日低點31,529點尋求支撐的可能。

00669R 押逾60天

國泰美國道瓊反1（00669R）昨（23）日漲1.5%至6.09元。法人表示，現階段考量中東衝突尚未落幕，消息面與能源價格變化仍牽動市場投資情緒，建議投資人可運用反向美股相關ETF權證短線因應。

聖暉 挑價內外15%

聖暉*（5536）受惠AI趨勢帶動晶圓代工、記憶體、封測、印刷電路板等科技業大舉擴廠，無塵室等相關業務同步水漲船高，近期外資逢低回補，股價底部逐漸成型。

最牛一輪／亞翔利多 中信5C 搶鏡

亞翔（6139）去年合併營收774.85億元，年增19%；稅後純益71.45億元，年增64.8%，每股純益30.51元，連續二年繳出營收、稅後純益及每股純益同創新高的成績單。亞翔尚未施工合約金額仍高達1,700億元以上，營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。