快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

今熱如夏！上看33度高溫 吳德榮：周五微弱鋒面快閃 零星雨氣溫漸降

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電、金像電 四檔靚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨AI高效運算需求擴大，輝達相關供應鏈動能不減。其中，台達電（2308）、金像電（2368）受惠電源管理與高階PCB需求提升，營運展望轉趨樂觀。在AI長線趨勢帶動下，資金持續聚焦具技術與產能優勢的關鍵廠商，後市表現備受期待。

國際股市持續受到中東戰事升溫與油價高檔震盪影響，市場關注能源設施風險可能進一步推升油價波動。在通膨壓力未解下，投資人對下半年降息時程仍存疑慮，進而干擾多方信心。短線操作上，可利用相關權證，放大收益利潤，但不宜追高。

法人分析，台達電2026年營運較不會有明顯的季節性波動，AI與資料中心（CSP）電源產品價格與毛利率較佳，有助整體毛利率提升。短期動能以資料中心解決方案為主，尤其液冷散熱（Liquid cooling）基期低成長幅度顯著，高功率電源供應器（PSU）的規格也持續往400V及800V跨越中且進度領先同業。

金像電現階段受惠一般伺服器需求成長及800G高階交換器動能強勁，公司今年首季營運呈現淡季不淡。展望後市，高階交換器於2026年第2季需求續強，並預期美系ASIC主力客戶出貨逐步升溫，營運可望續創新高。

進一步觀察下半年，公司於多數CSP客戶ASIC專案均有布局，客戶廣度持續擴大；同時，新產品PCB層數明顯提升，由22至26層提升至30層以上，帶動對HLCPCB產能需求顯著增加。

權證發行商建議，看好台達電、金像電等相關權證後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天（含）以上的權證介入，藉以放大槓桿利潤。

輝達 電源管理 台達電

延伸閱讀

「龍蝦」概念股當紅炸子 穩懋、廣達等後市可期

矽力元大57購07 活跳跳

聯發科、世芯 認購夯

大盤跌658點 五檔主動式台股ETF逆勢漲的秘訣

相關新聞

台達電、金像電 四檔靚

隨AI高效運算需求擴大，輝達相關供應鏈動能不減。其中，台達電（2308）、金像電（2368）受惠電源管理與高階PCB需求提升，營運展望轉趨樂觀。在AI長線趨勢帶動下，資金持續聚焦具技術與產能優勢的關鍵廠商，後市表現備受期待。

台塑化、信邦 選長天期

台股近期受到中東戰事干擾，延續月線上下區間整理格局，盤面題材股各自發揮，台塑化（6505）、信邦（3023）等兩檔相對強勢，後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

0050認售 可避險

台股昨（23）日在市場恐慌情緒急升下，賣壓傾巢而出，指數重挫821點、收32,722點，一舉跌破13日低點33,013點，行情頗有向季線31,680點、甚至9日低點31,529點尋求支撐的可能。

00669R 押逾60天

國泰美國道瓊反1（00669R）昨（23）日漲1.5%至6.09元。法人表示，現階段考量中東衝突尚未落幕，消息面與能源價格變化仍牽動市場投資情緒，建議投資人可運用反向美股相關ETF權證短線因應。

聖暉 挑價內外15%

聖暉*（5536）受惠AI趨勢帶動晶圓代工、記憶體、封測、印刷電路板等科技業大舉擴廠，無塵室等相關業務同步水漲船高，近期外資逢低回補，股價底部逐漸成型。

最牛一輪／亞翔利多 中信5C 搶鏡

亞翔（6139）去年合併營收774.85億元，年增19%；稅後純益71.45億元，年增64.8%，每股純益30.51元，連續二年繳出營收、稅後純益及每股純益同創新高的成績單。亞翔尚未施工合約金額仍高達1,700億元以上，營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。