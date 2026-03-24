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不織布業評估漲價

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

塑化品報價攀升，市場關注不織布產業鏈是否面臨成本壓力，並連帶牽動口罩、紙巾、尿布、女性生理用品等跟著吹起漲風，不織布三雄包括康那香（9919）、南六、恆大均表示4月是關鍵，正與客戶討論、評估價格調整問題。

康那香指出，部分供應商已因船運與來源成本問題，開始討論調整價格，但目前公司使用的仍以前一季採購的原料為主，因此短期內影響還不至於太大，正關注下一季、4月起的原料漲幅。目前部分的原料價格已經有陸續在上漲，但下一季進料成本的調整，以及是否反映於產品報價，目前也還在與廠商討論、協調。

康那香業務涵蓋不織布產品代工，並擁自有品牌，品項從上游的不織布材料，到衛生棉、紙巾、尿褲、化妝棉、口罩等終端產品。

不織布業者對此表示，原料成本確實持續攀升，但短期原料庫存尚足以支應至4月；至於未來是否將成本反映到對針對客戶的報價、或終端產品，仍要視戰事發展，進一步觀望、評估。整體而言，上游原料成本已有陸續上漲，但短時間內暫未反映至終端產品售價。

不織布業者南六表示，因3月初戰爭爆發時，已提前向廠商採購原料，因此受後續原料漲價影響的程度較小。此外，由於目前公司有約六成五的營收來自中國廠，而中國石化原料取得管道較台灣多元，且相對有政策調控的，目前觀察原料的漲幅還沒有像台灣那麼激烈。

南六指出，目前暫未調漲報價。整體來看，預估到4月初為止，價格暫時不會受到太大影響；如後續戰火繼續燒，甚至進一步影響上游原料取得，才可能評估調整價格，但應該也要等4月以後，看戰事發展再評估。南六主要產品為熱壓不織布、水針不織布、手術防護衣用布、醫療化妝用布、生技產品（柔濕巾、面膜、乳劑及液劑化妝品）等，也從事濕紙巾、乾巾、面膜、口罩等成品代工。

口罩業者恆大則表示，目前石化相關原料價格確實正在上升，不過由於現階段情勢快速變化中，目前公司也只能先觀望；至於是否計劃調漲終端產品售價，則表示不便回應。

業者表示，若後續原料供應出現實質緊縮，或油價維持高檔，成本壓力恐進一步向下游傳導，屆時將再與客戶研議，是否啟動漲價。

康那香

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