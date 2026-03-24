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友通營運動能穩健攀升
工業電腦廠友通（2397）昨（23）日舉行法說會，總經理田芝穎表示，AI正從算力投資階段走向產業應用落地，邊緣AI在國防、工業自動化與通訊領域的需求持續浮現，帶動友通接單動能提升，預期本季營運可望迎來穩健開局，惟記憶體缺貨漲價等供應鏈問題仍是今年最大挑戰。
友通去年第4季訂單出貨比值（B／B Ratio）為1.38，優於前一季，顯示整體接單動能持續向上。2025年營收108.76億元，年增15%；稅後純益2.85億元，年減28.21%，每股純益2.49元。
友通指出，儘管短期獲利受子公司進行體質調整與資源優化影響而有波動，隨本季國防、通訊及工業AI等高階應用訂單釋放，為積極對接強勁的增長動能，公司已加速投入新市場布局與產線升級，透過建置關鍵產能以強化交付能力，預期隨產品組合優化與產能利用率提升，營運動能將穩健攀升。
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