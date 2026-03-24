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雲豹能源兩大引擎熱轉

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（23）日召開法說會，總經理趙書閔指出，儲能與綠電交易等二大業務將成為今年主要成長引擎，從在手訂單與開工量推算，全年營收有望續創高。

雲豹能源去年營收74.69億元，年增96.9%，創新高；其中，儲能與綠電交易雙雙較前年大幅成長，推升業績登頂，但因認列轉投資評價損失，導致去年稅後淨損5.7億元，每股淨損4.2元，較前年由盈轉虧。

展望今年營運，雲豹能源旗下天能綠電去年以轉供電量近4.2億度，穩居國內民營售電龍頭，內部預估未來三年交易量可望維持高成長趨勢、持續擴大市占率。

儲能系統子公司台普威方面，2025年日本儲能業務營收7.59億元，占集團全年營收約10%，成為海外營收核心來源。隨日本儲能業務放量、東南亞案場陸續進入認列，預估2026年海外營收占比將翻升至20%至30%。

總經理 綠電 東南亞

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