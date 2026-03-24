醣聯（4168）昨（23）日宣布與日本製藥公司日本化藥株式會社簽署共同開發合約，日本化藥將在今、明兩年加入醣聯的「抗體藥物複合體候選藥物GNX201-ADC共同開發計畫」。代表醣聯在次世代癌症療法業務具備可輸出國際的關鍵技術與能量，日本化藥的合作費用也挹注營收。

醣聯表示，日本化藥長期深耕腫瘤治療領域，建立廣泛的癌症相關藥品產品線，持續推進新型抗癌藥物開發，ADC被視為腫瘤治療的重要趨勢之一，醣聯採用「抗體鎖」技術，解決ADC「脫靶毒性」產生安全性與耐受性的問題。

雙方合作，將由醣聯發揮在腫瘤相關醣抗體領域的研發與平台技術，日本化藥提供腫瘤治療臨床經驗與資源整合能力。雙方結合ADC藥物載荷與連接子設計，提升腫瘤選擇性與治療效益，聚焦醣抗原高度表達之實體腫瘤適應症，布局精準醫療與生物標記篩選策略，提升未來臨床試驗收案效率與成功率。

醣聯表示，與日本化藥的合作，具備多重意義，代表公司核心平台與技術的國際級驗證；以及透過大廠資源整合，有助於加速臨床前到臨床階段的推進效率，強化未來在全球市場進行多元合作的彈性與競爭能力。

醣聯總經理楊玫君，與日本化藥的合作，是進軍全球新藥市場的關鍵一環。透過整合研發與臨床資源，加速GNX201-ADC的開發。